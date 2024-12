Coletiva do técnico Mano Menezes - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Coletiva do técnico Mano MenezesMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 05/12/2024 23:24

Rio - Mano Menezes admitiu que ficou surpreso com a derrota para o Athletico-PR para o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pela 37ª rodada do Brasileirão. O resultado deste jogo evitou que o Fluminense, que bateu o Cuiabá por 1 a 0 nesta quinta-feira (5) , assegurasse de forma matemática a permanência na elite do futebol nacional para 2025.

Com isso, o Tricolor precisará pontuar contra o Palmeiras, no próximo domingo, para não depender de outros resultados na luta contra o rebaixamento. O treinador confia que o Flu alcançará o objetivo.

"O Athletico-PR perdeu em casa, surpreendendo a todos, porque também é uma equipe que está disputando jogos nesse mesmo grau de tensão. Veja como é difícil vencer em casa. O Athletico teve duas partidas em casa: empatou com a gente; e perdeu para o Bragantino. A gente chega na última rodada de uma maneira que a gente não queria chegar, é óbvio que não queria chegar", disse Mano Menezes.

"Mas não está escrito em lugar nenhum que o Fluminense não tem condição de chegar em São Paulo e fazer um ponto diante do Palmeiras. Vamos continuar acreditando naquilo que a gente pode interferir e esquecer o que é do paralelo, pois acho que isso pode fazer a diferença", completou.

A partida

O treinador também fez uma análise do triunfo tricolor. No primeiro tempo, o Flu teve uma chance de ouro para abrir o placar com Jhon Arias, mas o meia-atacante desperdiçou a cobrança de pênalti. Já na etapa complementar, o treinador tornou o time mais ofensivo, e Serna aproveitou um rebote do goleiro Walter para anotar o único gol da noite.

"A gente esperava um jogo dramático, mas ao mesmo tempo esperava um bom jogo da nossa parte. Acho que fizemos um bom jogo. Tomamos a iniciativa do jogo desde o início, construímos e criamos oportunidades. Continuamos um pouco com a dificuldade de empurrar a bola para dentro. Perdemos mais uma penalidade máxima, que poderia naquela hora abrir o placar mais cedo e dar mais tranquilidade para você jogar em uma condição melhor, sem o adversário ficar atrás, que era o direito que ele tinha de fazer", destacou Mano.

"Mesmo assim, a equipe voltou bem no segundo tempo, pressionando até a marcação do gol. Depois, tivemos mais oportunidades: um chute bonito de Keno no travessão; jogadas de qualidade que poderiam ter resultado em um placar mais elástico pelo que o Fluminense jogou", prosseguiu.

Apoio e protestos

Após a partida, houve vaias. Mano agradeceu o apoio dos quase 60 mil torcedores presentes durante o jogo e ressaltou que os tricolores podem se comportar como quiserem após o apito final.

"O torcedor veio em um número bastante grande, lotou quase Maracanã e nos ajudou bastante. Se ele esteve ansioso em algum momento, a gente é que teve parte nessa ansiedade, mas ele ajudou a equipe o tempo inteiro. Sempre defendo o direito do torcedor. Se ele fizer sempre isso, ajudar durante os 90 minutos, ele está do lado da equipe", afirmou o técnico.

"Depois, ele tem o direito de se comportar como ele quiser. Óbvio que esse é o conjunto a obra. Ele estava se referindo no fim do jogo ao conjunto da obra, que é o Campeonato Brasileiro na íntegra, mas a gente entende e vai estar forte independentemente de como o jogo terminou e como as coisas aconteceram. A gente sabe que lá vai ser muito mais a gente do que qualquer outra coisa, mas a gente vai fazer", concluiu.

Situação na tabela e agenda

O resultado só não selou a continuidade do Fluminense na primeira divisão porque o Red Bull Bragantino venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na rodada. O Tricolor soma 43 pontos e aparece na 15ª colocação. Já o Massa Bruta tem 41 e ocupa o 17º lugar.

Agora, o Flu vira a chave para a 38ª rodada, a última do Brasileirão. A equipe do técnico Mano Menezes enfrentará o Palmeiras no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque.