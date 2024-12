Fluminense pode escapar do rebaixamento nesta quinta - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 05/12/2024 14:56

Fluminense pode estar perto do fim. O Tricolor pode garantir sua permanência na Série A com uma rodada de antecedência nesta quinta-feira (5), contra o Cuiabá, às 20h (de Brasília), no Maracanã. Rio - Apesar de todo sufoco ao longo de 2024, o sofrimento do torcedor dopode estar perto do fim. O Tricolor pode garantir sua permanência na Série A com uma rodada de antecedência nesta quinta-feira (5), contra o Cuiabá, às 20h (de Brasília), no Maracanã.

O que o Fluminense precisa fazer?

Vitória contra o Cuiabá: se fizer o dever de casa e garantir um bom resultado, o Fluminense terá que torcer para o Red Bull Bragantino não vencer o Athletico-PR em jogo que acontece no mesmo horário, na Ligga Arena. Assim, o time de Mano Menezes, com 43 pontos, não seria mais alcançado pelo Massa Bruta. Neste cenário, Bragantino e o Criciúma se juntariam a Cuiabá e Atlético-GO como os últimos rebaixados para a Série B de 2025.

Empate com o Cuiabá: mesmo se tropeçar e empatar com o Cuiabá, o Fluminense pode deixar sua permanência virtualmente garantida. Para isso, o Bragantino precisaria perder para o Athletico-PR e não poderia mais ultrapassar o Tricolor, já que possui um número menor de vitórias. O Criciúma seria o único time que poderia rebaixar o time das Laranjeiras, mas precisaria tirar um saldo de sete gols na última rodada.

E se o Bragantino vencer?

Por outro lado, uma tropeço diante do Cuiabá, somado um resultado positivo do Bragantino contra o Furacão, pode complicar a vida do Flu. Veja os cenários:

Derrota para o Cuiabá e vitória do Bragantino: neste caso, o Fluminense chega à última rodada na zona de rebaixamento e com obrigação de pontuar contra o Palmeiras, já que Bragantino e Criciúma se enfrentam. Com um empate no Allianz, o Tricolor precisará torcer pela vitória do Criciúma, que seria obrigado a tirar um saldo de, pelo menos, seis gols para ficar na Série A.

Empate com o Cuiabá e vitória do Bragantino: se isso acontecer, o Fluminense não é obrigado a pontuar contra o Palmeiras. Basta o Criciúma, que já estaria rebaixado, vencer o Red Bull Bragantino na última rodada. Cariocas e paulistas ficariam empatados em números de pontos, mas o time de Mano Menezes leva a melhor no número de vitórias.