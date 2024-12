Mano Menezes, técnico do Fluminense, no jogo contra o Fortaleza - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 04/12/2024 21:06

Fluminense que mandará a campo para enfrentar o Cuiabá, nesta quinta-feira (5), no Maracanã. O treinador tem dúvida sobre quem será o substituto de Paulo Henrique Ganso, que foi expulso contra o Athletico-PR, no último domingo (1º), na Ligga Arena. Rio - Mano Menezes ainda não definiu o time doque mandará a campo para enfrentar o Cuiabá, nesta quinta-feira (5), no Maracanã. O treinador tem, que foi expulso contra o Athletico-PR, no último domingo (1º), na Ligga Arena.

Nos últimos dias, Mano testou opções nas atividades no CT Carlos Castilho. Uma delas é a entrada de Keno no time, formando um quarteto ofensivo com Arias, Serna e Kauã Elias. Outra possibilidade é a escalação de Lima no meio ao lado de Bernal e Martinelli.

Além de Ganso, Mano terá os desfalques de Felipe Melo, suspenso pelo STJD, e Ignácio, que segue em transição por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Contra o Cuiabá, há ainda a preocupação com Thiago Silva, Bernal, Martinelli, Lima, Cano e Samuel Xavier, que estão pendurados e perderão a última rodada caso recebam cartão amarelo.



A provável escalação do Fluminense para enfrentar o Cuiabá tem Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Arias; Keno (Lima), Serna, Kauã Elias.

Atualmente, o Fluminense ocupa a 16ª posição do Brasileirão, com 40 pontos. O Tricolor pode entrar em campo contra o Cuiabá na zona de rebaixamento, caso o Criciúma vença o Flamengo nesta quarta (4).