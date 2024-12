Torcida do Fluminense vai comparecer em peso no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 04/12/2024 11:30

Rio - Apesar da decepcionante temporada do Fluminense dentro de campo, a torcida tem feito a sua parte do lado de fora. O Tricolor é dono da sexta maior média do Brasileirão e já vendeu quase 50 mil ingressos antecipadamente para o jogo contra o Cuiabá, nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do campeonato.

O Fluminense tem uma média de 32.544 torcedores por partida no Brasileirão. Sem considerar clássicos, a maior marca na competição foi de 51.375 contra o Palmeiras. O Tricolor pode ultrapassar 50 mil num jogo pela terceira vez no campeonato e já passou de 40 mil em cinco ocasiões (sem levar em consideração o duelo contra o Flamengo).

Em caso de vitória sobre o Cuiabá e tropeços de Criciúma e Bragantino, o Fluminense pode se livrar do rebaixamento com antecedência. O Tricolor é o 16º colocado com 40 pontos e está dois a frente dos adversários diretos na luta contra a queda para a segunda divisão.