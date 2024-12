Jogadores do Criciúma no Heriberto Hülse - Celso da Luz | CEC

Publicado 05/12/2024 22:38

Santa Catarina - O Criciúma está matematicamente rebaixado para a Série B do Brasileirão. Depois de perder em casa para o Flamengo por 3 a 0, o Tigre viu o Fluminense bater o Cuiabá na rodada pelo placar de 1 a 0 e findar suas chances de permanecer na elite do futebol nacional.

Outros dois clubes já estão rebaixados. São eles: Cuiabá, com 30 pontos, na lanterna; e Atlético-GO, também com 30 pontos, na 19ª colocação.

A última vaga para a Série B continua em aberto. O Red Bull Bragantino soma 41 pontos e ocupa a 17ª posição. Os demais que lutam contra a queda são: Athletico-PR (16º), com 42 pontos; Fluminense (15º), com 43 pontos; e Atlético-MG (14º), com 44 pontos.

Agenda

Na última rodada do Brasileirão, o Red Bull Bragantino vai enfrentar o Criciúma. Já Athletico-PR e Atlético-MG medirão forças entre si. O Fluminense, por sua vez, visita o Palmeiras. Os jogos estão previstos para o próximo domingo, às 16h.