Roger Flores, comentarista da TV GloboReprodução

Publicado 06/12/2024 17:19

Rio - Roger Flores foi detonado por Carlos Alberto, seu companheiro de Fluminense no início dos anos 2000. Em entrevista ao podcast "Benja Me Mucho", do apresentador Benjamin Back, o ex-meia chamou o comentarista da Globo de "leva e traz" e explicou porque não gosta dele.

“Eu não tenho empatia nenhuma pelo Roger, não tenho nada para defender ele. Eu não gosto do cara que é leva e traz. Não é que eu não gosto, mas não quero estar perto, nem faço questão de estar junto”, disse Carlos Alberto.

O ex-jogador criticou a postura de Roger com os garotos que subiam da base para os profissionais do Fluminense. Segundo ele, o comentarista costumava chutar bolas na cabeça dos mais jovens.

"Está subindo um garoto para o profissional, eu vou ficar chutando bola na cabeça do moleque? Eu vou ficar deixando o moleque sentado e [jogando] bola na cabeça dele? Ele [Roger Flores] fazia isso [na base do Fluminense]. Você chegava no profissional do Fluminense, o Marcão sempre ajudava a molecada, eu, Toró, Diego Souza... E tinha cara que estava pouco se f****** para você. Esse cara (Roger Flores) era um, não ajudava ninguém. Não tem obrigação de ajudar, mas não dava um "bom dia" para ninguém. Como comentarista, agora que ele está melhorando um pouquinho, porque no início ele 'cagava' pela boca”, completou.

Além do Fluminense, Roger e Carlos Alberto também jogaram juntos no Corinthians. Os dois fizeram parte do time milionário montado pela MSI, que conquistou o Brasileirão de 2005.