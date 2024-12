Fred Bruno é o novo apresentador do "Globo Esporte" - Divulgação

Fred Bruno é o novo apresentador do "Globo Esporte"Divulgação

Publicado 06/12/2024 12:42

Felipe Andreoli, que deixou o canal no fim de outubro, a partir do início de 2025. Rio - Fred Bruno é o novo apresentador da edição paulista do "Globo Esporte". O ex-BBB foi o escolhido pela emissora para substituir, a partir do início de 2025.

"Treinei a vida inteira para um dia me tornar apresentador do Globo Esporte e esse dia chegou! Por mais que eu tenha me preparado a vida toda pra isso, é quase surreal anunciar que esse momento finalmente chegou. Doze anos após minha formatura na faculdade de Jornalismo, ver onde meu trabalho, minha família e meus fãs me levaram me traz uma gratidão imensa e uma felicidade inexplicável. Passei anos voltando apressado da escola para almoçar assistindo ao GE e agora sou eu que estarei no comando e dividindo com o público uma hora tão importante do dia. Quero muito marcar meu nome na história do programa", celebrou o apresentador.

Fred é formado em jornalismo pela Universidade Paulista e consolidou sua carreira na internet, fazendo sucesso no canal "Desimpedidos", de onde se despediu neste ano. No Instagram, ele acumula mais de 12 milhões de seguidores. O ex-BBB foi contratado pela Globo e vinha produzindo conteúdos para o Sportv e Youtube da emissora.

Palmeirense declarado, Fred tem como característica marcante sua grande idolatria por Cristiano Ronaldo. O jornalista tem um filho de três anos, fruto de seu relacionamento com a empresária e digital influencer Bianca Andrade, a Boca Rosa, a quem deu o nome de Cris em homenagem ao craque português.