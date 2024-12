Thiago Silva lembra que o Fluminense depende de si, mas preocupa-se com gramado sintético de casa do Palmeiras - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 06/12/2024 10:18

garantiu que a relação do elenco com o técnico Mano Menezes está boa, após a saída de Marcelo.

Ele reclamou do momento do questionamento, após a vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá . E minimizou o ocorrido. Além de não se aprofundar sobre o assunto, também, após a saída de Marcelo.

"P... irmão, agora, nesse momento?", reclamou, antes de responder em poucas palavras:

"A relação (com Mano) está muito boa e, entre mim e o Felipe, já está conversado".



Sobre a última rodada do Fluminense



Thiago Silva também avaliou a situação do Fluminense, que depende de um empate fora de casa, contra o Palmeiras, para fugir do rebaixamento. O zagueiro vê como positiva a força mental do time durante os últimos jogos sob pressão.

Ele também não considera o fato de o adversário ainda ter chances de título como algo que piore a situação, já que o Botafogo está com as duas mãos no título.



"Acho que não muda a nossa motivação para esse jogo, independentemente de o Palmeiras estar brigando ou não pelo campeonato. A gente sabe, no fundo, o que vai acontecer no final. Mas esse não é nosso problema. A gente vai com o intuito de pontuar porque só assim a gente não depende de outros resultados", disse.

"Vamos trabalhar os dias que temos, descansar, porque não é fácil jogar no sintético".