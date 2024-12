Bruno Henrique foi expulso após acertar a cabeça de Matheuzinho - Reprodução/SporTV

Publicado 06/12/2024 12:16 | Atualizado 06/12/2024 13:10

os auditores decidiram seguir a decisão da 4ª Comissão Disciplinar, do dia 14 de novembro.



Com isso, o atacante fica fora do confronto contra o Vitória, domingo (8), no Maracanã. A partida marcará a despedida de Gabigol após cinco anos defendendo o Rubro-Negro. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) não acatou o recurso do Flamengo e Bruno Henrique teve a pena de dois jogos de suspensão mantida . Por unanimidade,, do dia 14 de novembro.Com isso, o atacante fica. A partida marcará a despedida de Gabigol após cinco anos defendendo o Rubro-Negro.

O departamento jurídico do Flamengo ainda tenta a liberação do jogador. Para isso, aguarda uma resposta do STJD ainda nesta sexta-feira (6), sobre um pedido de conversão de pena em multa. A informação é do site 'ge'.

A estratégia é a mesma que funcionou para liberar o vice de futebol, Marcos Braz.