Varela em treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/12/2024 17:16 | Atualizado 06/12/2024 17:17

Rio - Varela exaltou Gabigol, que está de saída do Flamengo . Nesta sexta-feira (6), em entrevista à "Fla TV", o lateral-direito destacou a grandeza do atacante ao lembrar de sua atuação na final da Libertadores. Naquela ocasião, Gabi anotou dois gols em apenas três minutos, já na reta final de partida, e garantiu a vitória de virada sobre o River Plate por 2 a 1.

"Claro (tenho dimensão da grandeza dele). O que ele fez não é fácil de fazer. Dar a volta num jogo, final da Libertadores, em três minutos. Há poucos jogadores que podem fazer isso", afirmou Varela.

O jogo de despedida de Gabigol acontecerá neste domingo, às 16h, contra o Vitória, no Maracanã. A Nação já esgotou os ingressos para a partida, válida pela 38ª rodada do Brasileirão.

O Fla prepara uma festa com ações de marketing para que a torcida se despeça do atacante. Além de ingressos com o rosto do camisa 99, haverá copos com sua imagem e três bandeiras que retratam momentos marcantes de sua passagem pelo clube nas arquibancadas.

"Acho que esse jogo vai ser muito especial para Gabi, para todos nós, para o torcedor, que conviveu com Gabi todo esse tempo. Então, acho que vai ser um jogo para história, para recordá-lo, para recordar sua passagem pelo clube. Está sendo muito especial também para todos nós, jogadores, que tivemos ele como companheiro e esperamos que domingo seja um lindo jogo para todos e para ele também", disse Varela.





Gabigol é um dos principais ídolos do Flamengo e o sexto maior artilheiro da história rubro-negra, com 160 gols. Ao todo, disputou 306 jogos e conquistou 13 títulos: Libertadores (2); Brasileirão (2); Copa do Brasil (2); Supercopa do Brasil (2); Recopa Sul-Americana (1); e Carioca (4).