Gabigol deve jogar pelo Cruzeiro na próxima temporada - Armando Paiva/Agência O Dia

Gabigol deve jogar pelo Cruzeiro na próxima temporadaArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 05/12/2024 19:34

Rio - O Cruzeiro já começou a planejar o anúncio de Gabigol, que será seu principal reforço para 2025. De acordo com a "Itatiaia", a ideia do time mineiro é oficializar a contratação do atacante no dia 2 de janeiro, dia do aniversário de 104 do clube.

Gabigol e Cruzeiro já possuem um acordo verbal há algumas semanas. O jogador deve assinar em breve contrato com a Raposa por quatro temporadas. Ele deve ser a principal atração da equipe na pré-temporada que acontecerá nos Estados Unidos, a partir de 5 de janeiro.

Antes, Gabigol ainda terá seu último compromisso pelo Flamengo. O ídolo rubro-negra se despedirá do clube no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã, em jogo pela última rodada do Brasileirão.



No Flamengo desde 2019, Gabigol se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Ao todo, foram 307 jogos (187 vitórias, 62 empates e 58 derrotas), 160 gols e 13 títulos, sendo dois da Libertadores, ambos decididos com gols seus na final.