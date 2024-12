Jogadores do Flamengo celebram vitória sobre o Criciúma, que confirmou a terceira posição no Brasileirão - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 05/12/2024 12:34

R$ 174,4 milhões com premiações nesta temporada.

Flamengo não conseguiu alcançar o objetivo nas duas principais competições que disputou em 2024, mas, mesmo assim, arrecadou um valor bem maior do que o projetado. Com o terceiro lugar garantido no Brasileirão, o Rubro-Negro soma cerca de

Apesar de não ter chegado ao menos na semifinal da Libertadores e ao segundo lugar da competição nacional, como o clube previu, a conquista da Copa do Brasil contribuiu para o aumento nas receitas.



O Flamengo garantiu R$ 43,3 milhões no Brasileirão, já que não poder mais alcançar o Palmeiras, segundo lugar, ou algum adversário ultrapassá-lo na tabela. Esse valor diz respeito aos 30% das receitas destinadas ao mérito esportivo. Outros 40% são divididos igualmente entre os 20 clubes e mais 30% por audiência.



Já na Libertadores, a soma total chegou a aproximadamente R$ 38 milhões com a campanha até as quartas de final. Toda a premiação é paga em dólar e a conversão para o real foi feita com base nos valores à época de cada fase.



Com as duas metas não alcanças nas principais competições, a diretoria rubro-negra, que previu ganhar R$ 113 milhões, viu esse valor ser superado graças aos R$ 93,1 milhões arrecadados com o título da Copa do Brasil.



Em 2024, assim como nos anos anteriores, o Campeonato Carioca não teve premiação.