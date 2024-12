León foi sorteado para o grupo do Flamengo no Mundial de Clubes - Brennan Asplen / Getty Images via AFP

Publicado 05/12/2024 18:13 | Atualizado 05/12/2024 18:35

adversários do Flamengo no Grupo D, ao lado de Chelsea-ING e Espérance de Tunis-TUN, o León-MEX ainda não tem participação confirmada no Mundial de Clubes. O clube mexicano pertence ao mesmo empresário que é dono do Pachuca-MEX, que também está na competição, o que vai contra o regulamento do torneio da Fifa. Rio - Um dos, ao lado de Chelsea-ING e Espérance de Tunis-TUN, o León-MEX. O clube mexicano pertence ao mesmo empresário que é dono do Pachuca-MEX, que também está na competição, o que vai contra o regulamento do torneio da Fifa.

Sendo assim, a Fifa, através de seu departamento jurídico, abriu uma investigação para avaliar a participação dos dois clubes no Mundial. O dono dos dois times, o empresário Jesús Martínez Patiño, esteve no sorteio nesta quinta-feira (5), em Miami, e se mostrou otimista em conseguir manter a presença dos clubes mexicanos na competição.

"Estivemos falando com o secretário-geral e o presidente da Fifa. Teremos mais uma reunião depois do sorteio. Estão nos escutando, que é o mais importante. E estamos muito otimistas de resolver essa situação. Temos que esperar depois do sorteio para ter uma solução, para fim de dezembro ou começo de janeiro", afirmou Martínez à imprensa mexicana.

Além dos dois times, Jesús Martínez Patiño também é dono dos clubes Zacatecas e Coyotes de Tlaxcala,no México, além do Talleres, da Argentina, e do Everton, do Chile.

Se a Fifa decidir pela exclusão de um dos dois times, a vaga seguirá com a Concacaf. Neste caso, o mais provável é que o ranking da confederação seja levado em conta, e o América do México, do técnico brasileiro André Jardine, se tornaria forte candidato.

Existe ainda um pedido formal da Alajuelense, da Costa Rica, por uma vaga no Mundial de Clubes. A equipe é a atual campeã da Taça Centro-Americana, torneio que classifica clubes da América Central para Copa dos Campeões da Concacaf, e o primeiro time do ranking fora de Estados Unidos e México.

"Confiamos que a Fifa respeitará seu regulamento e dará o espaço que temos direito como bicampeões da América Central e o melhor time da região, reafirmando seu compromisso com a justiça desportiva", diz um comunicado do clube.

Ainda não há um prazo para a Fifa definir se aceitará ou não a participação simultânea de León e Pachuca. Porém, a entidade quer definir o assunto o mais rápido possível, para que todos os participantes conheçam seus adversários com antecedência.