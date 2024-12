Sem sustos, Flamengo vence o Criciúma, e Fluminense agradece - Jogada10

Publicado 04/12/2024 22:34

apelo da torcida para o Flamengo "entregar" o jogo contra o Criciúma e prejudicar o Fluminense, o time rubro-negro levou a partida a sério no Heriberto Hulse e venceu por 3 a 0. Após o apito final, Bruno Henrique, autor de um dos gols, revelou que o técnico Filipe Luís cobrou seriedade da equipe dentro de campo, mesmo com a vitória beneficiando o rival. Rio - Apesar do, o time rubro-negro. Após o apito final, Bruno Henrique, autor de um dos gols, revelou que o técnico Filipe Luís cobrou seriedade da equipe dentro de campo, mesmo com a vitória beneficiando o rival.

"Temos um treinador que cobra muito da gente. Ele pediu seriedade. O Criciúma está nessa situação porque se meteram nela e a gente não tinha nada a ver com isso. Tínhamos um um plano de vencer o jogo aqui e conseguimos, jogando bem como estamos fazendo nos últimos jogos. O treinador nos incentiva todo dia no treino e no jogo. O mérito vai todo para ele", afirmou o camisa 27.

Bruno também falou sobre a expectativa para a despedida de Gabigol, que fará seu último jogo pelo clube na última rodada, contra o Vitória, domingo (8), no Maracanã.

"Vai ser um momento dele, junto com a nação que sempre nos apoiou, conseguimos fazer esse meio-campo de títulos junto com a nação. Fico feliz por ele, acho que é o que ele queria. Sempre torcer por ele, a família dele, mas se jogar contra não tem essa de amizade", completou.

Com o resultado, o Flamengo segue na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 69 pontos.