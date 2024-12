Bruno Henrique marcou um dos gols do Flamengo contra o Criciúma - Divulgação/Flamengo

Publicado 04/12/2024 21:58

Rio - Em seu último jogo fora de casa no Brasileirão, o Flamengo não precisou fazer força para vencer o Criciúma por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (4), no Heriberto Hulse. Com o time cheio de desfalques, Varela, Bruno Henrique, de pênalti, e Luiz Araújo marcaram os gols do triunfo rubro-negro, que ajuda o rival Fluminense na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Flamengo segue na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 69 pontos. O time carioca volta a campo para o último compromisso do ano no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), contra o Vitória, no jogo que marcará a despedida do ídolo Gabigol.

As duas equipes protagonizaram um primeiro tempo bastante sonolento em Santa Catarina. O Flamengo, com um time muito modificado, tinha mais a bola, mas sofria com a falta de entrosamento. Já o Criciúma conseguia criar mais chances, porém esbarrava na falta de pontaria de seus homens de frente.

Os donos da casa tiveram duas grandes oportunidades para abrir o placar. A primeira aconteceu após bobeira de Matheus Gonçalves no campo de defesa, quando a bola caiu nos pés de Bolasie, que encheu o pé e viu Matheus Cunha fazer boa defesa. Mais tarde, o garoto rubro-negro errou mais uma vez um recuo e Arthur Caíke chutou para abrir o placar, mas a trave direita salvou o time carioca.

No fim do primeiro tempo, mesmo com uma atuação preguiçosa, o Flamengo foi premiado com o gol. Bruno Henrique fez grande jogada pela ponta esquerda e encontro Ayrton Lucas na área. O camisa 6 jogou a bola para trás e Varela pegou de primeira para estufar as redes e abrir o placar no Heriberto Hulse.

Na volta dos vestiários, o cenário do primeiro tempo se repetiu, com o Flamengo tendo mais posse de bole, e o Criciúma criando mais, mas sem ser efetivo. Bolasie quase empatou para os catarinenses de cabeça após cruzamento de Marcelo Hermes, mas Matheus Cunha fez mais uma boa defesa.

Aos 25 minutos, o Flamengo ampliou após Luiz Araújo ter um chute bloqueado pela mão de Tobias Figueiredo. Após o árbitro marcar a penalidade com o auxílio do VAR, Bruno Henrique bateu bem e aumentou a vantagem rubro-negra.

Nos minutos finais do jogo, Pulgar descolou um lindo passe para Luiz Araújo, que apareceu bem mais uma vez e bateu de bico para sacramentar a vitória em Santa Catarina.

CRICIÚMA X FLAMENGO

Local: Estádio Heriberto Hulse (SC)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Boschilia e Leone Carvalho Rocha

CRICIÚMA: Gustavo, Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Trauco (Fellipe Mateus); Barreto (Pedro Rocha), Ronald Lopes, Bolasie, Matheusinho (Marquinhos Gabriel) e Marcelo Hermes; Arthur Caíke (Felipe Vizeu). Técnico: Cláudio Tencati.

FLAMENGO: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Wesley); Erick Pulgar, Evertton Araújo (Allan) e Alcaraz (Michael); Matheus Gonçalves (Luiz Araújo), Plata e Bruno Henrique (João Victor). Técnico: Filipe Luís.

Gols: Varela (44'/1ºT) e Bruno Henrique (25'/2ºT)

