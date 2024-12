Círculo de meio-campo torto chamou atenção em Criciúma x Flamengo - Reprodução

Publicado 04/12/2024 20:28

Rio - Uma imagem aérea do Heriberto Hulse chamou atenção antes da bola rolar para o jogo entre Criciúma e Flamengo, na noite desta quarta-feira, pela penúltima rodada do Brasileirão. O círculo do meio-campo foi marcado de forma totalmente torta.