Michael é um dos destaques do Flamengo na reta final de temporada - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 04/12/2024 08:30 | Atualizado 04/12/2024 08:39

Rio - Michael retornou para o Flamengo nesta temporada e não demorou muito reconquistar o seu espaço. Desde a sua reestreia, o atacante lidera o ataque rubro-negro nas principais ações ofensivas. O jogador marcou duas vezes na vitória sobre o Internacional, no domingo, e agora terá uma nova oportunidade entre os titulares nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), contra o Criciúma, fora de casa.

Desde o retorno, Michael soma cinco participações em gols em 10 jogos disputados. Ao todo, foram quatro gols e uma assistência. Além disso, acertou 11 de 17 finalizações na direção do gol e também deu 11 passes decisivos, segundo o "SofaScore". O "Robozinho" é o líder do Flamengo em todas essas ações.

É a segunda passagem de Michael pelo Flamengo. Entre 2020 e 2021, ele atuou em 105 partidas e fez 23 gols, além de conquistar seis títulos. Entre as conquistas estão dois Cariocas e duas Supercopas do Brasil, um Brasileirão e uma Recopa. Em 2024, foi campeão da Copa do Brasil.