Ídolo do Flamengo, Diego Ribas mantém relação próxima com o clube Reprodução / Twitter

Publicado 04/12/2024 14:01

Diego Ribas e o presidente do Flamengo , Rodolfo Landim, embarcaram na noite de terça-feira (3) para a Flórida, nos Estados Unidos, onde acontece o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025 . O dirigente explicou a escolha pelo ex-jogador como representante do Rubro-Negro no evento que acontece na quinta-feira (5), às 15h (de Brasília).