Romário ao lado de GabigolReprodução

Publicado 04/12/2024 17:56

Flamengo. No primeiro episódio, divulgado nesta quarta (4), o Baixinho colocou o camisa 99 como um dos três maiores ídolos da história do Flamengo e chegou a comparar a história deles com a camisa rubro-negra. Rio - Romário rasgou elogios a Gabigol na web série "Até o Fim", lançada pelo atacante em seu canal no YouTube para abordar sua despedida do. No primeiro episódio, divulgado nesta quarta (4),e chegou a comparar a história deles com a camisa rubro-negra.

"O Gabriel teve um momento no Flamengo que foram poucos jogadores que passaram lá. Eu particularmente passei lá e não tive esse momento que o Gabriel passou. Eu acredito que o Flamengo tem vários ídolos na sua história. O Gabriel pode ter certeza que está entre os três maiores ídolos que vestiram essa camisa tão importante para o futebol mundial", disse o ex-jogador, que é o quinto maior artilheiro da história do clube da Gávea, com 204 gols.

Romário ainda disse acreditar que, apesar de todas as polêmicas, Gabigol deixará o Flamengo pela porta da frente e pode voltar ao clube no futuro.

"O que aconteceu, na minha opinião, nesses dois últimos anos, é que as coisas dentro de campo não deram tão certo como nos primeiros três, quatro anos. E a cobrança é normal, é sempre maior em cima de quem é o grande nome, quem é o responsável pelo que já tinha acontecido, que era o Gabriel. Ele é um cara que fez sua história, fez seu nome e independentemente de estar saindo do Flamengo, por mais que tenha tido alguns tipos de problemas nesses últimos meses, eu acredito e posso afirmar que ele sai pela porta da frente, sai de cabeça erguida. E se eu conheço bem ele, daqui a pouco ele está de volta", afirmou.

Gabigol fará seu último jogo com a camisa do Flamengo no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã. No Rubro-Negro desde 2019, o ídolo coleciona 307 jogos (187 vitórias, 62 empates e 58 derrotas), 160 gols e 13 títulos.