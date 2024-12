Flamengo venceu o Criciúma por 3 a 0 fora de casa - Divulgação/Flamengo

Publicado 04/12/2024 22:12

Rio - Apesar da, a torcida do Flamengo não ficou satisfeita com o resultado da partida contra o Criciúma, na noite desta quarta-feira (4), no Heriberto Hulse. O desejo dos rubro-negros era que o time “entregasse” o jogo para dificultar o Fluminense na luta contra o rebaixamento.Nas redes sociais, os jogadores do Flamengo foram criticados por não terem "tirado o pé" para facilitar o resultado para o time catarinense.Com a vitória do Flamengo sobre o Criciúma, o Fluminense pode decretar sua permanência na Série A nesta quinta-feira (5). Para isso, basta vencer o Cuiabá no Maracanã e torcer para o Red Bull Bragantino não superar o Athletico-PR na Ligga Arena.