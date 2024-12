Jogador equatoriano Pedro Perlaza está desaparecido há três dias - Reprodução / Instagram

Jogador equatoriano Pedro Perlaza está desaparecido há três diasReprodução / Instagram

Publicado 04/12/2024 20:36 | Atualizado 04/12/2024 20:47

Os supostos sequestradores do lateral equatoriano Pedro Perlaza , que joga no Delfín e já defendeu a seleção do país, não pediram um resgate pelo jogador, que desapareceu há três dias, informou nesta quarta-feira (4) o prefeito da cidade de Esmeraldas (noroeste), Vicko Villacís.