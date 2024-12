City derrotou o Nottingham Forrest por 3 a 0 - AFP

Publicado 04/12/2024 19:37

Inglaterra - Acabou o martírio. O Manchester City, enfim, fez as pazes com a vitória nesta quarta-feira ao derrotar o Nottingham Forest por 3 a 0 diante de sua torcida, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Além dos três pontos, o resultado representa o fim de um período de sete partidas sem conseguir triunfar somando a Copa da Inglaterra, a Liga dos Campeões e o torneio nacional local. O último triunfo tinha sido no dia 26 de outubro no 1 a 0 sobre o Southampton.

Bernardo Silva, De Bruyne e Doku balançaram a rede e garantiram a festa da torcida do City. Além de aliviar a pressão por voltar a vencer, a equipe comandada por Pep Guardiola volta a somar pontos na tabela e agora contabiliza 26 pontos na classificação, quatro a mais que o Nottingham.

Com uma postura altamente ofensiva, o Manchester abriu uma frente de dois gols no jogo com meia hora de disputa. Aos sete minutos, Bernardo Silva aproveitou passe de cabeça de De Bruyne e completou para o fundo das redes.

O Nottingham não conseguiu encaixar a marcação, continuou sob pressão e viu os anfitriões ampliarem aos 30. Doku fez boa jogada e achou De Bruyne livre na área. Ele completou para o gol e fez 2 a 0 para os donos da casa.



No segundo tempo, o panorama não mudou. O City manteve a intensidade e chegou aos 3 a 0 com Doku. Ele escapou pela esquerda, entrou na área bateu cruzado para garantir a vitória do City.