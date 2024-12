Saliba marcou um dos gols do Arsenal na vitória sobre o Manchester United - Adrian Dennis/AFP

Saliba marcou um dos gols do Arsenal na vitória sobre o Manchester UnitedAdrian Dennis/AFP

Publicado 04/12/2024 19:34

Inglaterra - Na caça ao líder Liverpool na reta final do primeiro turno da Premier League, o Arsenal fez clássico com o Manchester United pela 14ª rodada nesta quarta-feira (4), no Emirates Stadium, em Londres, e não titubeou. Os Gunners venceram pelo placar de 2 a 0 e diminuíram a distância para sete pontos após o tropeço dos Reds diante do Newcastle, no empate em 3 a 3.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo. Jurrien Timber aproveitou um cruzamento na área, subiu mais do que a marcação e testou firme para inaugurar o marcador aos nove minutos. O Manchester se lançou ao ataque em busca da igualdade no placar e o jogo cresceu em intensidade. Apesar das boas oportunidades, o time do técnico Rubén Amorim falhou nas finalizações.



E em nova cobrança de escanteio, o Arsenal confirmou a vitória no clássico. No cruzamento da direita, Partey cabeceou no segundo pau, a bola ainda contou com um desvio em William Saliba na pequena área e morreu no fundo das redes.

Com o resultado, o time comandado por Mikel Arteta agora soma 28 pontos, na terceira colocação - o Chelsea é o segundo, com a mesma pontuação, levando a melhor no saldo de gols (16 a 14). O Liverpool soma 35.

Confira os outros resultados:

Everton 4 x 0 Wolverhampton



Manchester City 3 x 0 Nottingham Forest



Newcastle 3 x 3 Liverpool



Southampton 1 x 5 Chelsea



Arsenal 2 x 0 Manchester United



Aston Villa 3 x 1 Brentford

Nesta quinta-feira (5), outros dois jogos encerram a 14ª rodada da Premier League. O Fulham recebe o Brighton às 16h30, enquanto o Tottenham visita o Bournemouth um pouco mais tarde, às 17h15.