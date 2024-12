Jon Jones e Ngannou são os maiores nomes do peso-pesado atualmente - (Foto: Reprodução)

Jon Jones e Ngannou são os maiores nomes do peso-pesado atualmente(Foto: Reprodução)

Publicado 04/12/2024 18:00

Na atual conjuntura, um duelo entre Jon Jones e Francis Ngannou é praticamente improvável, tendo em vista que ambos fazem parte de organizações diferentes e Dana White, presidente do UFC, não se mostra interessado em promover eventos em que seus atletas enfrentem lutadores de outras franquias. No entanto, o camaronês, ex-campeão peso-pesado do Ultimate, ainda visa uma possível superluta contra "Bones".



Em meio a um momento em que Jon Jones analisa seu futuro no MMA após vencer Stipe Miocic no UFC 309, em novembro, Francis Ngannou utilizou suas redes sociais e, mais uma vez se mostrando interessado em enfrentar o atual campeão linear peso-pesado do Ultimate, afirmou que é a "luta certa" para o norte-americano fazer. Vale lembrar que, atualmente, Jones tem em seu radar possíveis lutas contra Tom Aspinall e Alex Poatan.



"As bênçãos deixam os ‘haters’ desconfortáveis, mas eles não podem mudar isso (o sucesso). Há apenas uma luta, a luta certa a se fazer, que irá multiplicar ainda mais as suas bênçãos: Ngannou vs Jones", escreveu o camaronês em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), no último sábado (30).