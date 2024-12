Petrino recebe total apoio de Cristiano Marcello na CMSystem - (Foto: Reprodução)

Publicado 04/12/2024 11:00 | Atualizado 04/12/2024 12:13

Uma das principais apostas brasileiras entre os meio-pesados do UFC, Vitor Petrino retorna ao octógono no próximo dia 14, na Flórida, EUA, para enfrentar o lutador norte-americano Dustin Jacoby.



Esta será a primeira vez que o atleta da CMSystem chega para uma luta vindo de derrota, já que em sua última aparição, em maio, ele perdeu sua invencibilidade no MMA ao ser superado pelo veterano Anthony Smith.

Mas se engana quem pensa que, por essa alteração de trajeto, Vitor Petrino irá mudar seu estilo agressivo de luta. Com maturidade, o lutador de 27 anos aponta uma versão ainda mais potente de si mesmo.“Sinto que estou mais pronto do que nunca. Toda luta é um aprendizado. Trabalhamos muito em cima dos erros da última luta. Mas, como sempre digo, faz parte do game, foi apenas um dia ruim de trabalho", conta Petrino.“Normalmente eu já treino muito, busco sempre superar meus limites, e desta vez eu me dediquei ainda mais. Podem esperar um Vitor Petrino ainda mais forte e agressivo. Com certeza vou definir esta luta por nocaute ou finalização", completa.Antes de sua última luta, Vitor Petrino vinha de uma série perfeita de 11 vitórias em 11 lutas, com direito a sete nocautes e uma finalização. De todos esses triunfos, quatro foram dentro do UFC, além de um pelo Contender Series.