Para chegar à grande final do Brasileirão do Jiu-Jitsu, o Cruzeiro passou por Atlético-GO e Corinthians(Foto: Divulgação)

Publicado 03/12/2024 09:00 | Atualizado 03/12/2024 14:07

O time de jiu-jítsu do Cruzeiro divulgou a lista dos lutadores que irão ao tatame para a disputa da grande final da edição de estreia do BJJ Clubes, que acontece no próximo dia 15, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. O desafio é contra o Botafogo.



No masculino, o time mineiro entra com Oziel “Super Z” (-60kg), Vinny Santos -70kg), Thiago Sabóia (-80kg), Gabriel “Blade” (-90kg) e Léo Ferreira (+90kg). No feminino, Suélen Desterro (-60kg) e Mikaela Barros (+65kg).