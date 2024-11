Taila Santos foi superada por Dakota Ditcheva na PFL Finals - (Foto: PFL)

Publicado 30/11/2024 12:00

Foi disputada na tarde de sexta-feira (29), em Riyadh, na Arábia Saudita, a PFL Finals. O evento marcou o encerramento da temporada de 2024 e definiu também os seis campeões que faturaram o prêmio de US$ 1 milhão (cerca de 6 milhões de reais). O Brasil só teve Taila Santos em ação na finalíssima deste ano.



A brasileira, ex-UFC, chegou com grande status na PFL e demonstrou isso ao longo de toda a temporada. Já nesta final, Taila acabou sendo superada pela sensação Dakota Ditcheva. A britânica mostrou melhor qualidade na trocação, encurralou a catarinense na grade e aplicou uma série de golpes até conquistar a vitória por nocaute técnico no segundo round.



Com a vitória, Dakota, além do prêmio milionário, faturou também o cinturão peso-mosca da PFL. A britânica também mantém o cartel invicto de 14 vitórias. Já Taila volta a ser derrotada e perde uma série de três triunfos seguidos. Essa é a primeira vez que o Brasil fica sem campeões, desde que a organização adotou o formato de liga.

Rússia domina finais e faz quatro campeões



Das outras cinco finais, em quatro os campeões foram russos. Na luta principal Timur Khizriev superou o inglês Brendan Loughnane por decisão unânime e conquistou o peso-pena. Dois duelos russos agitaram o card. Nos meio-médios, Shamil Musaev venceu Magomed Umalatov por nocaute técnico no terceiro assalto. Já nos pesados, Denis Goltsov finalizou Oleg Popov, ainda no primeiro round, com um triângulo. Gadzhi Rabadanov, que também é da Rússia, brilhou na decisão dos leves e nocauteou o americano Brent Primus na terceira parcial.



Além do peso-mosca feminino, a única outra disputa de título que não teve atletas russos envolvidos foi nos meio-pesados. Dovlet Yagshimuradov, do Turcomenistão, precisou de apenas 58 segundos para nocautear o então favorito Impa Kasanganay e ficar com o prêmio.



CONFIRA OS RESULTADOS:



PFL 10 – Finals

Riyadh, Arábia Saudita

Sexta-feira, 29 de novembro de 2024



Card principal

Timur Khizriev derrotou Brendan Loughnane por decisão unânime dos jurados

Dakota Ditcheva derrotou Taila Santos por nocaute técnico no 2R

Dovletdzhan Yagshimuradov derrotou Impa Kasanganay por nocaute no 1R

Shamil Musaev derrotou Magomed Umatulov por nocaute técnico no 3R

Gadzhi Rabadanov derrotou Brent Primus por nocaute técnico no 3R

Denis Goltsov finalizou Oleg Popov com um triângulo no 1R



Card PFL MENA

Abdullah Al-Qahtani derrotou Maraoune Bellagouit por nocaute técnico no 1R

Omar El Dafrawy derrotou Mohammad Alaqraa por nocaute técnico no 2R

Hattan Alsaif derrotou Lilia Osmani por nocaute técnico no 2R

Ali Taleb derrotou Rachid El Hazoume por nocaute técnico no 1R

Mohsen Mohammadseifi derrotou Georges Eid por decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Mansour Barnaoui finalizou Alfie Davis com um mata-leão no 3R

Slim Trabelsi derrotou Abraham Bably por decisão dividida dos jurados

Gabriel Braga derrotou Jeremy Kennedy por decisão unânime dos jurados

Asael Adjoud finalizou José Perez com uma guilhotina no 3R

Costello van Steenis derrotou João Dantas por nocaute no 1R