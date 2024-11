Leandro Cardoso ao lado da sua equipe multidisciplinar e Fabrício Xavier (à direita) - (Foto: Reprodução)

Leandro Cardoso ao lado da sua equipe multidisciplinar e Fabrício Xavier (à direita)(Foto: Reprodução)

Publicado 30/11/2024 07:00

Bicampeão brasileiro e pentacampeão carioca de Kickboxing, Leandro Cardoso já passou por períodos de altos e baixos durante a sua carreira como lutador, mas desde que conheceu o Movimento Uniforme, viu ela entrar em uma crescente e hoje vem colhendo os frutos.



Natural do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, Leandro começou a treinar Kickboxing aos 18 anos, com o professor Henrique Silva em um projeto social. Desde então, se apaixonou e não largou mais o esporte, conciliando com os estudos - ele é formado em Educação Física.

Leia Mais Promessa manauara destaca trabalho da White House Jiu-Jitsu School: 'Continuarão sendo referência'

Atleta do Botafogo Judô conquista a medalha de prata no Pan Americano

Noiva defende McGregor e critica vítima de agressão sexual: 'Que tipo de mulher é você?'

"Quando eu era novinho a minha mãe já me colocava para praticar vários esportes, mas foi aos 18 anos que conheci o Kickboxing. Sempre fui uma pessoa muito fechada, não conseguia me abrir direito, e o Kickboxing me ajudou nesse sentido. Eu me sentia a vontade treinando, me encontrei e me desenvolvi para pessoa mais social que sou hoje", relembrou o lutador.



Posteriormente, durante um momento de baixa o atleta conheceu o Movimento Uniforme, um programa de reeducação cognitivo-motora e neurorreabilitação liderado por Bianca Fonseca. Lá, Leandro Cardoso recebeu todo o apoio para voltar ao topo.



"Antes de conhecer o Movimento Uniforme eu era uma pessoa e hoje sou outra totalmente diferente, muito melhor. A Bianca e a Vera, elas são anjos que entraram na minha vida e me ajudaram a crescer, mas ainda tem mais pela frente", disse Leandro, que completou:



"Meu sonho é ser um atleta profissional, de alto nível, viver disso. E espero alcançar esse objetivo com o Movimento Uniforme, que tem uma equipe multidisciplinar maravilhosa auxiliando nos meus treinos, fisioterapia, nutrição e neuro feedback".



Representando a FKBERJ - que tem o apoio do Sindilutas -, Leandro Cardoso venceu a Taça Rio de Kickboxing em 2024 e, no ano que vem, espera somar novas vitórias para seguir crescendo. "Quando eu era novinho a minha mãe já me colocava para praticar vários esportes, mas foi aos 18 anos que conheci o Kickboxing. Sempre fui uma pessoa muito fechada, não conseguia me abrir direito, e o Kickboxing me ajudou nesse sentido. Eu me sentia a vontade treinando, me encontrei e me desenvolvi para pessoa mais social que sou hoje", relembrou o lutador.Posteriormente, durante um momento de baixa o atleta conheceu o Movimento Uniforme, um programa de reeducação cognitivo-motora e neurorreabilitação liderado por Bianca Fonseca. Lá, Leandro Cardoso recebeu todo o apoio para voltar ao topo."Antes de conhecer o Movimento Uniforme eu era uma pessoa e hoje sou outra totalmente diferente, muito melhor. A Bianca e a Vera, elas são anjos que entraram na minha vida e me ajudaram a crescer, mas ainda tem mais pela frente", disse Leandro, que completou:"Meu sonho é ser um atleta profissional, de alto nível, viver disso. E espero alcançar esse objetivo com o Movimento Uniforme, que tem uma equipe multidisciplinar maravilhosa auxiliando nos meus treinos, fisioterapia, nutrição e neuro feedback".Representando a FKBERJ - que tem o apoio do Sindilutas -, Leandro Cardoso venceu a Taça Rio de Kickboxing em 2024 e, no ano que vem, espera somar novas vitórias para seguir crescendo.

Leandro Cardoso no topo do pódio da Taça Rio de Kickboxing 2024 (Foto: Reprodução)

Parceria de sucesso



Junto aos treinos, estudo e dedicação por parte de Leandro Cardoso, o Movimento Uniforme é outra parte importante no seu sucesso. Com o objetivo de ajudar atletas amadores na busca pela profissionalização, o programa criado em 2010 é um verdadeiro transformados de vidas, confirme explicou Bianca.



"A gente já atuava nesse processo de reabilitação há bastante tempo, não só no aspecto esportivo, mas também de saúde e educação. Em relação ao Leandro, ele veio até o Movimento Uniforme através da Vera, nossa fisioterapeuta, em uma tentativa de retomar sua carreira profissional. Decidimos, então, unir forçar e criar uma equipe multidisciplinar para atendê-lo", afirmou Bianca, antes de encerrar:



"O que mais chamou nossa atenção no Leandro foi a sua vontade, a necessidade de superação dele, e vimos que podíamos não só fornecer a ele todo o staff que precisava para melhorar sua performance, como apoiá-lo. Sabemos como é difícil para o atleta amador conseguir crescer sozinho, muitas vezes sem suporte financeiro. Como equipe abraçamos essa causa, e junto da vontade do Leandro de vencer, fez com tudo desse certo". Junto aos treinos, estudo e dedicação por parte de Leandro Cardoso, o Movimento Uniforme é outra parte importante no seu sucesso. Com o objetivo de ajudar atletas amadores na busca pela profissionalização, o programa criado em 2010 é um verdadeiro transformados de vidas, confirme explicou Bianca."A gente já atuava nesse processo de reabilitação há bastante tempo, não só no aspecto esportivo, mas também de saúde e educação. Em relação ao Leandro, ele veio até o Movimento Uniforme através da Vera, nossa fisioterapeuta, em uma tentativa de retomar sua carreira profissional. Decidimos, então, unir forçar e criar uma equipe multidisciplinar para atendê-lo", afirmou Bianca, antes de encerrar:"O que mais chamou nossa atenção no Leandro foi a sua vontade, a necessidade de superação dele, e vimos que podíamos não só fornecer a ele todo o staff que precisava para melhorar sua performance, como apoiá-lo. Sabemos como é difícil para o atleta amador conseguir crescer sozinho, muitas vezes sem suporte financeiro. Como equipe abraçamos essa causa, e junto da vontade do Leandro de vencer, fez com tudo desse certo".