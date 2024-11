Jovem Bernardo Lotto foi destaque na competição de Judô - (Foto: Divulgação)

Publicado 29/11/2024 07:00 | Atualizado 29/11/2024 18:02

Representante do Botafogo Judô, o jovem Bernardo Lotto foi vice-campeão sub-13 do Campeonato Pan Americano, nesta quinta-feira (28/11), em Varadero, Cuba.



O brasileiro fez três lutas duras contra um cubano, um brasileiro e um mexicano e só foi parado na final, contra um oponente 15kg mais pesado.

Sensei do Botafogo, Thadeu Schmidt destacou a importância da participação dos atletas de categoria de base em competições internacionais.“Os campeonatos internacionais nesta fase de desenvolvimento do atleta trazem muito mais que medalhas, trazem experiência para novos desafios para a construção de um atleta numa perspectiva olímpica, que é a meta do nosso time. Inclusive, temos muitos judocas com potencial olímpico em nossa base", afirmou.O Botafogo retorna ao Shiai Jô neste sábado, mesmo dia da final da Libertadores, no Torneio de Encerramento da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, na Arena 1 do Parque Olímpico.Já na próxima semana, os atletas sub-18 e sub-21 têm desafios nacionais e internacionais, incluindo a seletiva para a seleção nacional, em São Paulo.E a representante alvinegra Micaela Jardim, que vem de grandes conquistas, vai buscar mais uma no Campeonato Sul Americano Estudantil, na Colômbia.