Parceria entre CBBoxe e CBC visa fortalecer Boxe brasileiro - (Foto: Divulgação)

Publicado 30/11/2024 09:00

A Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) firmaram um Memorando de Entendimento que marca uma nova fase para o fortalecimento do boxe no Brasil. A parceria visa inserir a modalidade no Programa de Formação de Atletas do CBC, proporcionando um suporte essencial para o desenvolvimento do esporte no país.



Por meio dos Eixos de Recursos Humanos (RH) e Materiais e Equipamentos Esportivos (MEE), a colaboração permitirá a contratação de profissionais especializados, técnicos e uma equipe multidisciplinar, além da aquisição de materiais e equipamentos fundamentais para a prática do boxe nos clubes integrados ao CBC.