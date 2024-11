Noiva de Conor McGregor, Dee Devlin se pronunciou - (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 29/11/2024 16:00 | Atualizado 29/11/2024 18:10

Desde a última sexta-feira (22), quando foi condenado por agressão sexual contra Nikita Hand, Conor McGregor vem tendo que lidar com as consequências do caso, como perda de patrocínios, parcerias e até mesmo seguidores nas redes sociais. No entanto, a noiva do ex-campeão do UFC, Dee Devlin, que esteve ao lado do lutador quando o veredito foi declarado pelo júri, demonstrou apoio ao irlandês e fez duras críticas à postura da vítima.



Por meio de uma sequência de "stories" em sua conta oficial no Instagram, Dee Devlin expôs que Nikita Hand, supostamente, estaria dentro de um relacionamento na época em que o caso ocorreu e que teria mandado mensagens e fotos de "cunho sexual" para Conor McGregor, que no período, também já era comprometido e estava formando sua família. A vítima, cabe salientar, admitiu que iniciou contato com o lutador por meio de mensagens no dia do ocorrido, e mais tarde ambos se encontraram, culminando no caso de agressão sexual.



"Imaginem uma mulher com seu próprio namorado e filho, mandando mensagens e fotos provocativas dela mesma para o homem de outra mulher, com uma família e uma criança a caminho. Essa mulher alega me conhecer, mas mesmo assim, foi em frente e enviou tais mensagens e imagens dela repetidamente para o meu homem?", indagou Dee Devlin, que seguiu:



"Sério? Enquanto isso, estava fora de casa há três dias, inventando desculpas para seu próprio filho em casa para explicar onde a mamãe estava no sábado à tarde, noite, domingo de manhã, tarde, noite e até segunda de manhã. O tempo todo fora em um quarto de hotel, dançando no estacionamento de um hotel. Que tipo de mulher você é? Meus filhos serão alertados que existem mulheres como você no mundo", disparou a noiva de McGregor.