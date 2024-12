Time se manteve entre os cinco melhores da modalidade no estado do Rio de Janeiro. - (Foto: Divulgação)

Publicado 02/12/2024 07:00 | Atualizado 02/12/2024 18:48

O bom momento do Botafogo vai além dos gramados. No mesmo fim de semana em que o Alvinegro sagrou-se, pela primeira vez, campeão da Libertadores da América, o time de Judô conseguiu nos tatames um resultado que o manteve entre os cinco melhores da modalidade no estado do Rio de Janeiro.



Com 23 medalhas conquistadas, sendo 6 de ouro, 11 de prata e 6 de bronze, no Torneio de Encerramento da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ), realizado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o Botafogo Judô assegurou a 4ª colocação entre as equipes da capital.



“Foi uma grande temporada no circuito estadual, nos eventos nacionais e também na esfera internacional. O Botafogo Judô começou como uma equipe de construção e se firmou entre as equipes de destaque no Judô do país", enfatizou Marcelo Gomes, um dos treinadores dos judocas alvinegros.