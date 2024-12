Seleção brasileira foi destaque no World Boxing Cup Finals - (Foto: Divulgação)

Seleção brasileira foi destaque no World Boxing Cup Finals(Foto: Divulgação)

Publicado 02/12/2024 09:00 | Atualizado 02/12/2024 18:43

No último sábado, 30 de novembro, o Brasil se destacou no World Boxing Cup Finals, realizado em Sheffield, Inglaterra, ao conquistar quatro medalhas de ouro e liderar o quadro de medalhas da competição.



Os campeões brasileiros foram Jucielen Romeu e Luiz Oliveira, ambos na categoria 57kg, Breno de Carvalho nos 63,5kg e Joel da Silva nos +92kg. O país também garantiu duas medalhas de prata com Rebeca Lima e Viviane Pereira.



Jucielen Romeu foi a primeira a subir ao ringue e conquistou o título ao vencer a britânica Vivien Parsons com uma performance sólida, garantindo a vitória por 5 a 0.