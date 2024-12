Patrício Pitbull é considerado o maior nome da história do Bellator - (Foto: Divulgação/Bellator MMA)

Publicado 01/12/2024 12:00

Ao longo da sua vitoriosa carreira no MMA, Patrício Pitbull foi apontado por muitos como o maior lutador da história do Bellator, onde foi campeão em duas divisões de peso diferentes. No entanto, diversos fãs de MMA sempre cogitaram a possibilidade de ver o brasileiro testar suas habilidades no UFC, a maior organização do mundo nas artes marciais mistas. Atualmente com 37 anos, o potiguar pode estar próximo de atender o desejo de muitos.



Assim como outros lutadores, Patrício Pitbull não aprovou a fusão entre o Bellator e a PFL. Insatisfeito com o longo período sem lutar, o lutador brasileiro concedeu entrevista ao canal "Laerte Viana na Área - MMA" e revelou que não pensa em renovar com o Bellator/PFL. Patrício, inclusive, já projeta seu futuro no MMA lutando pelo UFC.



"Eu não penso na renovação (com Bellator/PFL). Minha intenção agora é sair. Analisando minha trajetória, tenho todos os bons números da organização. Tenho defendido meu título na minha categoria (…) Costumo comparar minha idade com a do cara mais 'hypado' agora, que é o Poatan. Temos a mesma idade, me sinto bem.



Estou analisando a categoria do UFC, acho ela ótima. Estava até estudando os caras essa semana. Vi o Diego Lopes, que seria o reserva (do cinturão peso-pena). Se quiser me colocar de cara logo ali contra o Diego Lopes, ou com qualquer um deles, estou pronto. Me vejo lutando e já tenho até estratégia", projetou o potiguar.