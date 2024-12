Bom resultado do Vasco reforça a preparação para a Seletiva Nacional da Seleção Brasileira - (Foto: Divulgação)

Bom resultado do Vasco reforça a preparação para a Seletiva Nacional da Seleção Brasileira(Foto: Divulgação)

Publicado 03/12/2024 06:00 | Atualizado 03/12/2024 13:52

O time de judô do Vasco da Gama foi vice-campeão do Torneio de Encerramento da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ), realizado no último sábado (30/11), na Arena Carioca 1, Parque Olímpico da Barra da Tijuca.



O resultado veio após a conquista de 34 medalhas, sendo 16 delas de ouro, 12 de prata e 6 de bronze. Esta foi a primeira vez que o judô cruzmaltino atingiu o top 2 do Rio de Janeiro, se consolidando entre as potências do estado



Dentro do tatame, o principal destaque foi Pedro Medeiros, que brilhou na categoria Sênior (-81kg), encerrando sua temporada com o ouro e fortalecendo sua trajetória rumo a Los Angeles 2028.



"Terminar o ano com essa vitória é uma prova de que estamos no caminho certo. Agora é focar em 2025 e continuar trabalhando duro para alcançar o sonho olímpico", declarou o judoca vascaíno.