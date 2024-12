Demian atualmente atua como comentarista no UFC Fight Pass - (Foto: Reprodução)

Publicado 03/12/2024 12:00 | Atualizado 03/12/2024 14:17

Considerado um dos principais lutadores brasileiros na história do UFC, Demian Maia passou por um período de 14 anos lutando pela organização e, nesse período, além de ter feito duelos contra grandes nomes da história do Ultimate, chegou a disputar o cinturão em duas oportunidades, no peso meio-médio e também no peso-médio.



Com uma longa e vitoriosa trajetória na franquia, Demian Maia, que hoje atua como comentarista no "UFC Fight Pass Brasil", constantemente é questionado sobre temas relacionados à sua carreira. Em entrevista ao podcast "3 Irmãos", por exemplo, o faixa-preta de Jiu-Jitsu abriu o jogo sobre qual era seu "maior medo" enquanto esteve sob contrato com o Ultimate.



"Todo mundo pergunta: 'ah, mas você tem medo de apanhar, de se machucar?'. Cara, ninguém tem medo disso, ninguém está preocupado com isso. Todo mundo é lutador ali. O medo é, se eu perder ali, o que vai acontecer? E se eles me mandarem embora? Graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo", disse Demian Maia, que seguiu:



"Toda luta da minha vida eu entrei com medo de ser mandado embora, porque se eu não me apresentasse bem, eu poderia ser mandado embora, porque o UFC pode 'quebrar' o contrato a partir do momento que você perde, então eles quebram o contrato e te mandam embora. Então, toda luta da minha vida, eu entrei nessa tensão, e isso é muito mais pesado do que qualquer outra coisa. Graças a Deus eu consegui terminar todos os meus contratos, nunca fui mandado embora antes", finalizou.