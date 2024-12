Salah fez dois gols em empate do Liverpool - AFP

Salah fez dois gols em empate do LiverpoolAFP

Publicado 04/12/2024 19:47

Inglaterra - Líder isolado da competição, o Liverpool também entrou em campo nesta quarta-feira pelo Inglês, e num jogo bastante disputado, empatou com o Newcastle por 3 a 3, no St. James Park. Na classificação, os Reds chegaram aos 35 pontos e continuam sozinhos no topo. Já o Newcastle tem agora 20.

Na partida, o Newcastle saiu na frente com um golaço de Isak. O sueco recebeu passe de Bruno Guimarães e acertou uma bomba no ângulo, sem chance de defesa para Kelleheer, aos 34 minutos.

O empate veio no início do segundo tempo. Salah fez assistência na medida para Curtis Jones. O volante dominou na entrada da área e chutou com força para deixar tudo igual: 1 a 1 aos quatro minutos.

O Newcastle não se intimidou e chegou aos 2 a 1 em outra boa participação de Bruno Guimarães. Ele acionou Isak que rapidamente serviu a Gordon. O atacante se livrou da marcação e fez 2 a 1 aos 17.



O time da casa apertou ainda mais o ritmo e chegou a fazer o terceiro gol, anulado por impedimento. No entanto, o líder do Inglês reagiu e, com dois gols de Salah, virou a partida para 3 a 2. No tento de empate, o egípcio completou o cruzamento de Arnold e estufou a rede, aos 22. Já no final da partida, ele achou espaço na área, cortou a marcação e chutou para fazer o terceiro.



No apagar das luzes, porém, o Newcastle voltou a igualar o duelo Kelleher saiu mal do gol em cobrança de falta, a bola sobrou para o zagueiro Schär e o defensor deixou tudo igual: 3 a 3 resultado final.