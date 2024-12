Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 04/12/2024 20:18

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, afirmou que recebe muitos ataques nas redes sociais por conta do seu trabalho como modelo. A beldade afirmou que algumas pessoas a enxergam como alguém ruim, simplesmente por conta da forma como ganha a vida.

"Ainda existem muitas pessoas de mente quadrada, que julgam as pessoas pela capa do livro e não pelo conteúdo em si. Tudo é trabalho e de forma artística e bem cuidada, tudo pelas marcas, principalmente as marcas de lingerie, que são as que mais trabalho. Mas ser uma mulher sexy ou que se mostra com pouca roupa não define nada, pois me considero uma pessoa boa, que não fala mal nem atrapalha a vida de ninguém, e que, pelo contrário, dedica seu tempo ajudando a quem precisa", disse em entrevista ao portal paraguaio "Popular".

A beldade afirmou que recebe julgamentos também quando faz caridade. Algumas pessoas questionam se ela não tem interesse por trás com suas ações.

"Mostrou pouco ou nada nas redes, porque gosto de manter privado, porque até é isso que criticam, que se você não ajudar você é o pior e se você ajudar e mostrar, você só quer aparecer. Mas tudo o que faço de bom, faço-o de coração e mantendo os valores de solidariedade que me foram incutidos", concluiu.