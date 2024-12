Philippe Coutinho e Vegetti garantiram a vitória do Vasco sobre o Atlético-MG - Divulgação/Vasco

Publicado 04/12/2024 21:27

Rio - Em sua despedida de São Januário em 2024, o Vasco não decepcionou a torcida e conseguiu boa vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0, em São Januário , pela 37ª rodada do Brasileirão. Destaque da partida, que classificou o Cruz-Maltino para a próxima edição da Copa Sul-Americana, o meia Philippe Coutinho

"A gente vinha em um momento difícil. Todo mundo lutando, querendo ganhar os jogos. Saímos muitos felizes daqui, pois sabíamos que seria um jogo importante. Uma briga direta que nos dá direito de já estarmos classificados para Sul-Americana. Um dia muito feliz aqui, e acho que a torcida também sai muito feliz", disse, em entrevista ao "Premiere".

O Vasco vive a expectativa pelo início das obras de modernização e expansão de São Januário, ainda que seja difícil dar o ponto de partida no começo de 2025. Coutinho, que havia marcado pela última vez no estádio em maio de 2010, contra o Internacional, ainda com 17 anos, valorizou a mensagem para a próxima temporada.

"Era importante a gente fazer o último jogo em casa assim. Primeiro pela classificação, né? E pela imagem, para a gente deixar uma imagem boa para o ano que vem. Almejar coisas maiores, que é o que o clube quer, o que nós jogadores queremos e vai ser o nosso objetivo. Buscar coisas maiores", concluiu.

Com o resultado, o Cruz-Maltino foi a 47 pontos e garantiu ao menos a 14ª colocação, posição limite para classificação à próxima edição da competição continental. O último desafio da temporada será contra o Cuiabá, fora de casa, marcado para o domingo (8), às 16h (de Brasília).