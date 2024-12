Felipe deve realizar algumas mudanças na escalação contra o Galo - Matheus Lima/ Vasco

Felipe deve realizar algumas mudanças na escalação contra o GaloMatheus Lima/ Vasco

Publicado 04/12/2024 07:30 | Atualizado 04/12/2024 07:43

Rio - O Vasco tenta encerrar o ano em casa com chave de ouro e fazendo as pazes com a torcida. O Cruz-Maltino recebe o Atlético-MG, nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), em São Januário, para espantar a crise da reta final de temporada e confirmar uma vaga em competição sul-americana em 2025.

Com apenas duas vitórias nos últimos 15 jogos, o Vasco viu escapar a chance de ir à final da Copa do Brasil e brigar por uma vaga na Libertadores via Brasileirão. O técnico Rafael Paiva não resistiu e deu lugar ao interino Felipe, que estreou com empate por 2 a 2 com o Atlético-GO.

A última vitória do Vasco foi no dia 28 de outubro, contra o Bahia, por 3 a 2, em São Januário. Desde então, foram cinco jogos, quatro derrotas e um empate, além de 12 gols sofridos e apenas três marcados. Ou seja, mais de um mês sem vitórias e muitos problemas dentro de campo.

O Vasco é o 12º colocado do Brasileirão com 44 pontos, enquanto o Atlético-MG aparece em 13º, com a mesma pontuação. O Galo chega de uma sequência de 11 partidas sem vitórias, além da ressaca pela derrota para o Botafogo na final da Libertadores.