Pedrinho busca técnico e reforços para o Vasco em 2025, mas deve priorizar mercado nacionalDikran Sahagian/Vasco

Publicado 04/12/2024 16:53

Rio - O Vasco optou pela cautela na escolha de seu novo treinador. De acordo com o site "ge", o clube, que demitiu Rafael Paiva no último dia 24, ainda está estudando o mercado e só pretende oficializar propostas a partir da próxima semana, ou seja, após o fim do Brasileirão.

Neste momento, o maior problema do Vasco é a questão financeira. O clube tem feito sondagens a alguns treinadores e se assustado com os valores. O entendimento é de que o investimento tenha que ser maior para encontrar um técnico que atenda aos desejos da diretoria.

Uma das características determinadas pelo presidente Pedrinho é que o novo treinador conheça o futebol brasileiro. É o caso do português Pedro Caixinha, que está livre no mercado após quase dois anos no comando do Red Bull Bragantino e agrada.



Compatriota de Caixinha, Luís Castro também é um dos nomes na mira. O ex-técnico do Botafogo foi demitido do Al-Nassr em setembro, mas só deve definir seu futuro na segunda quinzena de dezembro. O Santos também tem interesse.

Enquanto não define seu novo treinador, o Vasco segue sendo comandado por Felipe. O time volta a campo nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), contra o Atlético-MG, em São Januário.