Bruno Henrique marcou um dos gols do Flamengo contra o CriciúmaDivulgação/Flamengo

Publicado 05/12/2024 08:00

encerrou um jejum de 16 jogos sem balançar as redes. Rio - Bruno Henrique voltou a brilhar com a camisa do Flamengo. O atacante, de 33 anos, marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma , nesta quarta-feira (4), fora de casa, pela 37ª rodada do Brasileirão, esem balançar as redes.

O Flamengo poupou alguns titulares e aproveitou para fazer alguns testes. Bruno Henrique assumiu o papel de líder do time dentro de campo, fez um gol e criou duas grandes chances. Segundo o "SofaScore", o atacante acertou as duas finalizações no alvo e uma delas foi o gol.

"Temos um treinador que cobra muito da gente. Ele pediu seriedade. O Criciúma está nessa situação porque se meteram nela e a gente não tinha nada a ver com isso", disse o atacante.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 69 pontos e assegurou a terceira colocação no Brasileirão. O Rubro-Negro encerra o campeonato contra o Vitória, no domingo (8), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em jogo que marca a despedida do ídolo Gabigol.