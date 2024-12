Rebeca Andrade assinou o novo vínculo nesta quinta-feira (5), em evento realizado na sede do Rubro-Negro, na Gávea - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade renovou contrato com o Flamengo até 2028, ano da Olimpíada de Los Angeles. A ginasta assinou o novo vínculo nesta quinta-feira (5), em evento realizado na sede do Rubro-Negro, na Gávea.

"O Flamengo é minha segunda casa, o lugar onde eu pude moldar a atleta que eu queria ser. É maravilhoso continuar aqui, tendo esse respeito e reconhecimento, e buscando meus objetivos. Receber o carinho de todo mundo é muito legal", declarou a atleta em entrevista coletiva.

Após brilhar em Paris 2024, Rebeca cogitou se despedir do esporte . No entanto, garantiu que seguirá desfilando seu talento enquanto estiver bem: "Eu tenho que estar feliz, tenho que estar saudável. Se eu não estiver, não vou continuar. Amo minha rotina de atleta, mesmo com o cansaço, as cirurgias que apareceram, eu entendo que faz parte da vida do atleta de alto rendimento".