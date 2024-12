Bruno Henrique foi liberado pelo STJD e jogará o último compromisso do Flamengo em 2024 - Aizar Raldes/ AFP

Publicado 07/12/2024 21:19

Rio - Bruno Henrique foi liberado e estará em campo pelo Flamengo neste domingo (8), na despedida de Gabigol, contra o Vitória, no Maracanã. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido da diretoria rubro-negra e converteu a suspensão do atacante em multa de R$ 25 mil.

O Pleno do órgão braço da CBF na justiça desportiva havia punido o atacante com dois jogos de suspensão pela expulsão no empate em 0 a 0 contra o Corinthians, na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. As informações são do site "ge".

Bruno Henrique cumpriu a automática no primeiro jogo da final, contra o Atlético-MG, e pagaria a outra contra o Cuiabá, mas foi a campo com efeito suspensivo.

Com isso, o camisa 27 estará ao lado do amigo, com quem formou dupla de sucesso no Flamengo nas conquistas de grandes títulos desde 2019. Ao lado de Gabigol, Bruno Henrique conquistou uas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e quatro edições do estadual (2019, 2020, 2021 e 2024).

Desde 2019, Bruno Henrique e Gabigol fazem comemoração que é inspirada em um desenho Divulgação