Polícia do Equador divulgou imagens do jogador sequestrado Pedro Perlaza, mas não mostrou o rosto dele - Divulgação da Polícia do Equador via AFP

Publicado 06/12/2024 11:12

ia a uma festa na cidade de Esmeraldas, foi encontrado na noite de quarta-feira (4). A Polícia Nacional do Equador resgatou o lateral-direito Pedro Perlaza e um amigo, sequestrados no domingo (1) . O jogador de 33 anos, que, foi encontrado na noite de quarta-feira (4).

Segundo o comunicado policial, os dois reféns eram mantidos em cativeiro em "uma casa em área rural", encontrada "após técnicas de coleta de informações executadas pela Unidade Antissequestro e Extorsão (UNASE)". Não há informação sobre presos na operação.



Pedro Perlaza defende atualmente o Delfín, do Equador. Ele teve passagens por LDU e Barcelona de Guayaquil e já foi convocado três vezes para a seleção equatoriana, com dois jogos.



Segundo a família, o lateral e o amigo estavam no carro quando foram interceptados e jogados em um veículo. O crime de sequestro explodiu nos últimos anos no país, que convive com o aumento da violência.