Pachuca será o adversário do Botafogo na Copa Intercontinental - Divulgação/Pachuca

Publicado 06/12/2024 16:06

Adversário do Botafogo na estreia da Copa Intercontinental, o Pachuca chegou ao Catar nesta sexta-feira (6). O duelo entre as equipes está marcado para a próxima quarta (11), às 14h, no Estádio 974, valendo o título do Dérbi das Américas e uma vaga na semifinal contra o Ah-Ahly, do Egito.

A delegação mexicana deixou o país na última quinta-feira, com escala no Texas, nos Estados Unidos, onde a delegação acompanhou o sorteio da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025. O Pachuca caiu no Grupo H, ao lado de Real Madrid, Al-Hilal e Red Bull Salzburg.

Atuais vencedores da Liga dos Campeões da Concacaf, o Pachuca não atua desde o dia 9 de novembro, quando fecharam a participação na Liga MX na 16ª e penúltima colocação.

O Botafogo só irá desembarcar em Doha, no Catar, na noite de segunda-feira. A equipe de Artur Jorge jogará no domingo (8), no Nilton Santos, contra o São Paulo, valendo o título do Brasileirão, viajará logo em seguida.