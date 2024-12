Morumbis é o estádio do São Paulo - Divulgação/São Paulo

Publicado 06/12/2024 19:07

São Paulo - Eliminado no mata-mata da Libertadores e adversário de domingo (8) pela última rodada do Brasileirão, em partida que vale o título para o Botafogo, o São Paulo tem se mostrado irritado com a postura do Alvinegro nos bastidores quanto às dívidas por transferências de jogadores. As informações são do "ge".

A diretoria do clube do Morumbi entende que, no total, tem a receber cerca de R$ 15 milhões por três movimentações feitas nos últimos anos. As mais recentes são por Tchê Tchê, em 2022, e Lucas Perri, em 2023, que se aproximam dos R$ 8 milhões.

Outro débito diz respeito à compra do atacante Henrique Almeida, em 2013, de R$ 7 milhões. Esta já se arrasta há alguns anos por conta de não cumprimento do acordo com as parcelas definidas.

Em abril deste ano, o São Paulo acionou a Justiça para que o Botafogo quitasse a quantia de R$ 3,7 milhões do acordo feito pela contratação de Tchê Tchê. A negociação por 70% foi fechada na casa dos R$ 5 milhões, mas abatida pela ida de Erison ao Tricolor do Morumbi, no início de 2023.