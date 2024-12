Pep Guardiola é o técnico do Manchester City - Justin Tallis/AFP

Publicado 06/12/2024 16:13 | Atualizado 06/12/2024 16:14

Inglaterra - A derrota do Manchester City por 2 a 0 para o Liverpool , no último domingo (1º), levou Pep Guardiola ao extremo. O treinador estava nas ruas da cidade de Liverpool quando foi provocado por um torcedor dos Reds, que gravou o momento. O espanhol ameaçou o homem em questão e partiu para cima, mas foi segurado por outras duas pessoas.

"Ah, amigo, só porque você perdeu", provocou o torcedor.

"Você sabe o que é perder? Você quer ver?", disse Pep Guardiola, enfurecido.

Durante o jogo, em Anfield, os torcedores do Liverpool também provocaram o técnico do City. Cantos de "demitido pela manhã" foram direcionados ao treinador, que rebateu a provocação mostrando o número seis com as mãos, em alusão as seis taças de Premier League vencidas por ele.



"Eu não esperava isso em Anfield. Não esperava isso das pessoas de Liverpool, mas está bem. É parte do jogo e eu entendo completamente. Tivemos incríveis batalhas juntos e eu tenho respeito por eles", disse Pep.