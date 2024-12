David Ricardo, do Ceará, entrou no radar do Vasco para 2025 - Divulgação/Ceará

Publicado 06/12/2024 21:24

Rio - O Vasco tem interesse no zagueiro David Ricardo, canhoto, de 21 anos, um dos destaques na campanha de acesso do Ceará à elite do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Cruz-Maltino abriu conversas com representantes do jogador, avalia apresentar uma oferta para a janela de transferências e vê concorrência.

David Ricardo fez em 2024 sua terceira temporada vestindo a camisa do Ceará. Ao todo, são 99 jogos pelo Vozão, com seis gols marcados. Seu contrato vai até o fim de 2025. As informações são do site "ge".

O defensor foi peça-chave na Série B do Brasileirão - o Ceará terminou na quarta colocação, conquistando o acesso na última rodada. David Ricardo atuou em 46 partidas, sendo 43 delas como titular.

Reforçar a zaga deve ser um dos focos do Vasco ao fim da temporada. O clube dispensou Rojas, com pouco espaço no elenco, e conta somente com Maicon, Léo e João Victor. A defesa é uma das piores da Série A, com 55 gols sofridos.