Vasco mira terminar o Brasileirão em nono para garantir vaga na terceira fase da Copa do Brasil - Matheus Lima/Vasco

Publicado 07/12/2024 09:10 | Atualizado 07/12/2024 09:28

Rio - O Vasco chega na última rodada do Campeonato Brasileiro já classificado para a Sul-Americana e sem risco de rebaixamento. Porém, o duelo com o Cuiabá, no domingo (8), às 16h (de Brasília), tem um algo a mais que poderá ser importante para as pretensões do clube em 2025.

Em 10º, com 47 pontos, o Cruz-Maltino mira terminar a competição na nona colocação. Mas por que?

Além de receber mais dinheiro de premiação, uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil está em jogo. Isso porque os nove primeiros na tabela de classificação do Brasileirão garantem um lugar nesta etapa do torneio. Caso ultrapasse o Cruzeiro, o Gigante da Colina pularia a primeira e a segunda fase, algo que, no calendário apertado do futebol brasileiro, pode ser importante para evitar deslocamentos maiores logo no início da temporada.

Para essa possibilidade acontecer, basta o Vasco derrotar o Cuiabá e torcer para o Cruzeiro tropeçar ou empatar contra o Juventude. A favor dos cariocas está a péssima fase da Raposa, que possui somente uma vitória em dez jogos com Fernando Diniz no comando.

No entanto, em caso de vitória cruz-maltina e mineira, ou uma derrota para o Cuiabá, na Arena Pantanal, a equipe comandada por Felipe não se classificará para a terceira fase da Copa do Brasil.